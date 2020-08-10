Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 250 (ikiyüzelli) adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Rektörlüğün açıklamalasına göre, 200 hemşire, 14 röntgen teknisyeni ve 10 eve olmak üzere 250 sözleşmeli personel alınacak.

KPSS şartının arandığı alımlar için başvurular 10 Ağustos'ta başladı ve 24 Ağustos'ta sona erecek.

Başvuru için gereken özel ve genel şartlar ise ilan detay sayfasında belirtildi.

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alım detayları için tıklayın.