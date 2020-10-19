Türkiye Selçuk Üniversitesi 67 hasta ve yaşlı bakım elemanı alacak

Selçuk Üniversitesi 67 hasta ve yaşlı bakım elemanı alacak

Türkiye

Selçuk Üniversitesi 67 hasta ve yaşlı bakım elemanı alacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 67 hasta ve yaşlı bakım elemanı alacak. İlan için son başvuru tarihi 23.10.2020 olarak açıklandı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 16:40 Son Güncelleme:
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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 67 (altmışyedi) sürekli işçi alacak. Sürekli işçi alımı için genel şart ise ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

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