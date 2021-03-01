Coronavirüs aşısı olduğunu ve herhangi bir yan etki yaşamadığını söyleyen Selda Alkor, “Sağlık sistemimiz de çok güzel işliyor. Aşılanma süreci de çok iyi yürütülüyor. Türkiye'nin her yerine büyük bir ciddiyetle sağlık hizmeti götürülüyor” diye konuştu.

'HALKLA İÇ İÇE YAŞIYORUM'

“Ben halkın içinden gelen bir sanatçıyım” diyen Alkor, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a yaptığı açıklamalarda, “Hayatımda aktris gibi davranmadım. Halkla iç içe yaşıyorum. Pazara giderim, toplu taşıma kullanırım. En çok da metroyu tercih ediyorum. Yıllar önce yurt dışına gittiğimde 'Niye bizim ülkemizde metro yok?' derdim ve kıskanırdım. Ama ülkemize de geldi ve çok güzel oldu. İstanbul'daki metro ulaşımı için önceki belediye başkanları çok emek harcadı, emeği geçen herkese teşekkürler. Kadir Topbaş'ı geçtiğimiz günlerde kaybettik. Onu da bu vesileyle anmış olalım” ifadelerini kullandı.

Çocuğum olmadığını ve bunun için birçok kere tedavi olduğunu anlatan Alkor, “Allah nasip etmedi. Tevekkül eden biri olduğum için çocuğumun olmamasını sorun etmedim. Mesleğim sayesinde yüzlerce çocuğum oldu ama. Bu açıdan çok şanslıyım” sözlerini kaydetti.

Bir süredir ekranlarda yer almamasının kendi tercihi olmadığını belirten Alkor, şöyle dedi:

“Belli bir yaştan sonra yapımcılar bizi tercih etmiyor. Bizim jenerasyondan hemen hemen kimse kalmadı ekranlarda. Oyunculuk mu, fiziksel görünüm mü önemli? Bunu sorgulamak gerekiyor. Fiziksel görünümümüzden dolayı yer verilmiyor bize. Halbuki biz kendi yaşımızın güzeli insanlarız. Hep genç insanların aşkları ve hikayeleri yer alıyor dizilerde. Bu ne kadar doğru bunu sorgulamak gerekiyor.”



