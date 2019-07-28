Hayatınız nasıl gidiyor?

Taze bir anneyim ve bir kız çocuğuyla ödüllendirildiğim için çok mutluyum.

Bu sıralar Amerika’dasınız. Türkiye’yi özlemiyor musunuz?

Buraya yakın arkadaşım Noella’yı ziyaret etmeye geldim. Türkiye’de geçirdiğim güzel zamanları çok özlüyorum. 12 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra maalesef yedi ay önce Nişantaşı’ndaki dairemi kapattım. Son üç yıldır çoğunlukla Ibiza’da yaşıyorum. İstanbul’a dönmeyi ve orada çalışmayı düşünmüyorum.

Türkiye’nin en çok hangi yönlerini seviyorsunuz?

Bodrum ve İzmir’i seviyorum ama İstanbul çok daha büyüleyici bir şehir.

Annelik nasıl gidiyor bu arada?

Sorunsuz ve mükemmel bir hamilelik geçirdim. Doğum; normal, kolay ve hızlı oldu. Bebeğim olduktan sonra yaşamım çok değişti. Annem ve kız kardeşlerim bana yardımcı oluyor. Şimdiye kadar iyi iş çıkardık.

Sizin için annelik nasıl bir duygu?

Her gün yaşamak için bir sebebim var. Yaşadığım mucizeye şaşırmaya devam ediyorum. Kızımı koşulsuzca ve her geçen gün daha fazla seviyorum.

FOTOĞRAFIN BU KADAR BÜYÜK BİR ETKİ YARATACAĞINI BEKLEMİYORDUM

Geçtiğimiz günlerde Instagram’a yüklediğiniz poz ile bir anda magazin basınının gündemine oturdunuz. Bu kadar konuşulacağını tahmin ediyor muydunuz?

Bu kadar büyük bir etki yaratacağını beklemiyordum. Normalde sadece ailemden ve dostlarımdan reaksiyon alırım. Yabancılardan değil... Daha önce hiç fotoğraflarımı beğenmemiş ya da yorum yapmamış takipçilerim olduğundan paylaşımlarıma bu kadar dikkat ettiklerinin ve bir görüşleri olduğunun farkına varamamıştım.

DAHA FAZLA ÜNLÜ OLMAK İSTESEYDİM O FOTOĞRAFI PAYLAŞMAK YERİNE ÜNLÜ ARKADAŞLARIMI KULLANIRDIM

Bazıları fotoğrafı reklam için paylaştığınızı söyledi ve çok eleştirildiniz.

Türkiye’de hiç durmadan çalıştım ve en iyi defilere çıktım. Kendimi tanıtmak ve ünlü olmak adına özellikle hiçbir şey yapmadım. Daha fazla ünlü olmak isteseydim ünlü arkadaşlarımı kullanırdım ama bunu yapmadım. Özel hayatımı her zaman korudum. İnsanların neden takipçi kazanmak için bu fotoğrafı paylaştığımı düşündüklerini anlamıyorum.

BİR ANNENİN ÇOCUĞUNU BESLERKEN GÖĞSÜNÜN ÇIPLAK OLMASI UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİLDİR

Pek çok kişi bu pozun hamileliğin doğasına aykırı olduğunu söyledi.

Bence çok güzel bir fotoğraftı. Abartıldığı kadar bayağı ya da seksi bir fotoğraf değildi. Hamileyken benzer fotoğraflar paylaşan birçok kadın var. Sadece film yıldızları ya da modeler değil normal kadınlar da bu tür paylaşımlar yapıyor.

Bunda anormal hiçbir şey yok! Hatta toplum içinde çocuğunu emziren anneler bu fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyor. Bu hareketin amacı anne olmanın ve çocuğunu beslerken göğsünün çıplak olmasının utanılacak bir şey olmadığını insanlara göstermektir. Fakat Türkiye gibi ülkelerde bunu anlatmak çok zor.

Eşiniz nasıl bir tepki gösterdi? Kızdı mı?

Kesinlikle kızmadı. Evimizin duvarında bu fotoğraflardan bir seri asılı duruyor.

Akrabalarınız veya yakınlarınız nasıl tepki gösterdiler?

Çevremdeki herkes bana destek oldu. Hepsi de fotoğrafı çok sevdi.

KOYU MUHAFAZAKÂR GELENEKTEN YANA DEĞİLİM

Nasıl bir ailede yetiştiniz?

Ailenizde muhafazakârlık var mı? Ailemin bir bölümü oldukça muhafazakâr. Her dini öğrenerek ama İslam kültürüyle yetiştim. Hiçbir zaman koyu muhafazakâr gelenekten yana olmadım. Bunun yanında hiçbir zaman çıplak gezmedim ve düzgün giyinmeye çalışan biri oldum. Annem beni önce kendime sonra başkalarına saygılı bir birey olarak yetiştirdi. Hiçbir zaman çok seksi ve gereksiz bayağı davranışlarım olmadı. Bu yüzden kadın ve erkeklerin Instagram üzerinden bana yapıştırdığı etiketi hak etmiyorum.

SÖZDE ‘İYİ MÜSLÜMANLAR’ ÖLMEM GEREKTİĞİNİ, ANNE OLMAYI HAK ETMEDİĞİMİ VE CEHENNEMDE YERİMİN HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Gelen tepkiler üzdü mü sizi?

Yapılan yorumlar beni çok üzdü. Sözde iyi Müslümanlar ölmem gerektiğini, anne olmayı hak etmediğimi ve kötü bir anne olduğumu söylediler. Hatta cehennemdeki yerimin hazır olduğunu söyleyen bile oldu. Yürekleri nefret dolu birçok Türk var. Bu çok sarsıcı bir durum. Üzgünüm ama onlar benim için iyi Müslüman değiller. Yüzlerce mesajı silmeye çalıştım ancak devam edemediğim için bıraktım.

BAZI TÜRK KADINLARI KOCALARININ KONTROLÜNDE BASKI ALTINDA YAŞAMAYI SEÇMİŞ

Oradan baktığınızda Türkiye’deki kadınların baskı altında olduğunu düşünüyor musunuz?

Özellikle fotoğrafıma kötü yorum yapan bazı Türk kadınları baskı altında yaşamayı ve kocalarının kontrolünde olmayı seçmiş bellli ki. Dünyanın geri kalanında neler olup bittiği hakkında hiçbir fikirleri yok. Kendi yaşamlarıyla ilgilenmek yerine başkalarının seçimlerini ve yaşamlarını yargılamaları çok üzücü.

Türkiye’de yaşıyor olsaydınız o fotoğrafı yine paylaşır mıydınız?

Muhtemelen din ve kültüre saygı duyduğumdan paylaşmazdım. Artık Türkiye’de yaşamıyorum ve bir fotoğraf paylaşmadan önce 30 kez düşünmek zorunda olduğumu hissetmiyorum.

“BENi AYIPLARLAR MI?” DİYE DÜŞÜNEN KADIN BU HAYATTA İLERLEYEMEZ

Fotoğrafı paylaştığınıza pişman oldunuz mu?

Bakın, ben hayatımda ne istediysem onu yaşadım. “Beni ayıplar mı?” diye düşünen kadın bu hayatta ilerleyemez ama hepimizin içinde ve her kadında bu var maalesef. Hepimiz kendimizi böyle baskılıyoruz. Ben o fotoğrafı paylaşmadan önce de böyle düşünmüştüm ama başımıza ne geldiyse kendimizi sakladığımız için geldi. Sonuç olarak pişman değilim.

Google’a sizin isminizi yazdığımızda karşımıza “Burcu Esmersoy ile Massimo Cusimano’yu ayıran kadın” başlıkları çıkıyor. Bu işin aslı astarı nedir? Sizden dinlemek isteriz. Ve bu ifade sizi rahatsız ediyor mu?

Hakkımda çok fazla sahte haber yapıldı. Bu beni o kadar üzdü ki Hollanda’ya kaçtım ve haftalarca orada kaldım. Ailem ve ben çıkan haberlerden zarar gördük. Bütün davetleri ve defileleri iptal ettim.

Burcu Esmersoy, Hülya Avşar’ın programına çıktığında boşanmasının benimle değil başkalarıyla ilgili olduğunu söylemesine rağmen insanlar hala konunun benimle ilgili olduğuna inanıyor. Burcu Esmersoy’u kocasından ben ayırmadım.

ŞEYMA SUBAŞI SEVGiYi VE SAYGIYI HAK EDiYOR

Şeyma Subaşı en yakın arkadaşınızmış. Yeni kitabını okudunuz mu? Nasıl buldunuz?

Bu kitabı yazması gerektiğini düşünüyordum. Şeyma sevgiyi ve saygıyı hak ediyor. Türkiye, onun ne kadar muhteşem ve pozitif bir kadın olduğunu görmeli. Kitabını herkes okumalı!

15 YAŞINDAN BERİ ŞEYMA’NIN YANINDAYIM

Yaşadığı bu zor süreçte Şeyma Hanım’a destek oldunuz mu?

15 yaşında küçük bir kızken de yanındaydım şimdi de yanındayım.

ALEV GÜRSOY CİMİN

alev.gursoy@posta.com.tr



