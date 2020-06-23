Bursa'da, geçen pazar günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı.

Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle halkı, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) ise yaşamını yitirdi.

Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılarak, dere yatağına sürüklenen 5 kişiden 4’ünün cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin, Nazime Bilen (74), oğlu Ahmet Bilen (34), Ahmet Bilen’in eşi Türkan Bilen (34), Ahmet-Türkan Bilen’in kızı Medine Bilen (10) olduğu tespit edildi. Ahmet Bilen’in yeğeni Derya Bilen’in ise kayıp olduğu ifade edildi.

DHA







