Türkiye Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi

Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi

Türkiye

Selde mahsur kalan 336 kişi tahliye edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı; Sinop, Bartın ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişinin hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

12 Ağustos 2021, Perşembe 20:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışmalarına ilişkin açıklama yayımladı. Tüm unsurların aralıksız çalıştığı bildirilen açıklamada, "Ülkemizin Sinop, Bartın, Kastamonu illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildi. Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Komutanlık, şu ana kadar, Sahil Güvenlik helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu ve 19 lastik botla çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, "Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde de yüzer unsurları ile arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor" denildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Ölümlü kazaların önüne geçebiliriz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Albie: Güney Afrika’nın beyaz isyancısı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşı 16 yaşa inmeli
Murat Çelik
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Orman girişindeki otları ateşe veren 4 kişi tutuklandı