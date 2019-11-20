Selen Görgüzel: Hamdi’yle çalışmak çok zor

Erkin Koray’ın “Gönül Salıncağı” şarkısını cover’layan Selen Görgüzel, klibin yönetmenliğini eşinin yaptığını söyledi:

“Hamdi’yle çalışmak çok zor. Başka oyunculara ‘Yapar mısın, eder misin’ der, bana sürekli ‘Geç kaldın, hadi’ diye seslendi.”

Selen Görgüzel kimdir?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. Babası matbaacı ve Amerika´da yaşayan bir erkek kardeşi olan Selen Görgüzel'in annesi ev hanımıdır. 1997 yılında 18 yaşında iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı var.

Daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı.

Ekran hayatına program sunarak başladı

1996 yılında"zirvedeki sesler" adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Daha sona çeşitli kanallarda kendi hazırlayıp sunduğu programları hayata geçirdi. Bunlardan "Ev Hali" isimli programındaki tiyatro oyunculuğu yeteneğinin yeteneği "Kandemir Konduk" tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer olmuş, çeşitli dizilerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde Semiha Berksoy'un gençliğini oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

"Karmakarışık" adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir.

2012 yılında Slow müzik ağırlıklı "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müzik piyasasına da giren Selen Görgüzel, yavaş ve emin adımlara ilerlemek istediğini belirtti.

Selen Görgüzel, Çekmeköy'deki evinde kızı İlknaz ve köpekleri Linda ile birlikte oturuyor. Polisan'ın sahibi Ertuğrul Bitlis ile 1 Ocak 2011 tarihinden beri nişanlı idi 2013 yılında ayrıldılar.Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan, ile Roma'da evlendi.





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