Selen Görgüzel: İçim yanıyor
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, dün gece hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı
Enis Fosforoğlu dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
Fosforoğlu, yarın saat 11’de İ.B.Ş.T. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecek olan törenin ardından, Moda Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
“ABİM, BABAM, SIRDAŞIM…”
Hamdi Alkan’ın, eşi Selen Görgüzel, Enis Fosforoğlu ile olan fotoğrafını paylaşarak, “Abim… Babam… Hocam... Sırdaşım... Arkadaşım...gitti... içim yanıyor...” ifadelerini kullandı.
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