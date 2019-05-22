Selen Görgüzel: Ne diyorsunuz duymuyorum! Kızı İlknaz'ın eğitim sürecini yakından takip etmek ve onu ABD'deki okulunun ilk günlerinde yalnız bırakmamak adına yurt dışında olan Selen Görgüzel, yaptığı paylaşımla adeta eşi Hamdi Alkan'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi