Selen Görgüzel: Ne diyorsunuz duymuyorum!
Kızı İlknaz'ın eğitim sürecini yakından takip etmek ve onu ABD'deki okulunun ilk günlerinde yalnız bırakmamak adına yurt dışında olan Selen Görgüzel, yaptığı paylaşımla adeta eşi Hamdi Alkan'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi
Kızı İlknaz’ı okuluna kaydettirmek adına bir süredir ABD'de olan Selen Görgüzel, kalma süresini uzatınca eşi Hamdi Alkan ile ayrılacağı yönünde haberler yapılmıştı.
Hamdi Alkan boşanma iddialarını yalanlamıştı şimdi ise Selen Görgüzel sosyal medya hesabından paylaştığı satırlarla iddialara göndermede bulundu.
İşte Selen Görgüzel'in o satırları:
"Acık kafa dağıtıyorum, dinleniyorum, düşünüyorum, geziyorum, görüyorum. Ne diyorsunuz duymuyorum!"