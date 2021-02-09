Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’in doğum gününü Kars’ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kutladı. Çekeceği film için Kars’ta yer araştırması yapan Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Hamdi Alkan, Koşapınar köyünde taş evlerini gezdikten sonra eşi Selen Görgüzel ve beraberindekilerle Kekeç köyüne geçti.

'Hayatımın en güzel günü'

Araçlarıyla Kekeç köyüne yaklaşan Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel’i, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü’nün atlı ciritçileri karşıladı. Aracından inerek kulüp başkanı Selçuk Başkaya’nın ‘Poyraz’ isimli beyaz atına binen Selen Görgüzel, Türk bayrağıyla objektiflere poz verdi.

Görgüzel, “Doğum günümde beyaz ata binmek beni çok mutlu etti. Hayatımın en güzel doğum gününü yaşadım” dedi.



