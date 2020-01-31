Selena Gomez karalar bağladı

Selena Gomez, başlı başına bir süper star. Los Angeles'ta görüntülenen 27 yaşındaki Selena Gomez, giydiği tişörtle rapçi Snoop Dogg'a saygı duruşunda bulundu. Deri motorcu ceketi ile adeta bir 'kötü kız' olan Gomez, aksesuar olan büyük çerçeveli güneş gözlüğü takmıştı. Elbette bu koyu şıklığını siyah postallarıyla tamamlamayı ihmal etmedi.

Selena Gomez kısa süre önce eski erkek arkadaşı Justin Bieber'ın 'duygusal istismarına' kurban gittiğini açıklamıştı.

Selena Gomez ve Justin Bieber, 7 yıl aşk yaşamışlardı. Justin Bieber, geçen yıl manken Hailey Baldwin ile dünyaevine girmişti.



