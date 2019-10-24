Selena Gomez ve Hailey Bieber arasında gerilim!

Selena Gomez (27) ile Justin Bieber (25) 2010’dan itibaren bir dargın bir barışık 7 yıl aşk yaşamıştı. ‘Jelena’ olarak markalaşmışlardı.

Son ayrılıktan 7 ay sonra Justin, Hailey Bieber (22) ile evlenmişti. Bunun üzerine Selena, rehabilitasyon kliniğine yatmıştı.

"Zehirli aşkına veda etti"

Selena, önceki gün ‘Lose You To Love Me’ (Beni Sevmen İçin Seni Kaybetmem Gerekti) isimli son şarkısını çıkardı. Jelena hayranları, Selena’nın bu şarkı ile ‘zehirli aşkı’na veda ettiğini öne sürdü. Şarkının yaşanmış bir aşka yazıldığına olan inanç, klibin 10 saatte 14 milyon izlenmesini sağladı.

"Seni öldürürüm"

Zira, sözlerinde “Çok kolaymış gibi iki ayda bizden vazgeçtin” geçen şarkı sonrası Hailey’den tepki mesajı gecikmedi. Hailey, şarkıcı Summer Walker’ın İngilizce’de “Seni öldürürüm” anlamına gelen ‘I’ll Kill You’ şarkısını paylaştı.

Hailey- Justin Bieber çifti üç hafta önce düğün yapmıştı.