Selenyum 74 adlı nükleer madde ile yakalandılar
Osmaniye’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 475 gr. ağırlığında Selenyum 74 adlı nükleer madde ile yakalanan iki kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
S.C. ve İ.B. isimli kişiler İstanbul’dan Osmaniye’ye getirdikleri; uçak, roket malzemesi, cam, plastik üretimi gibi alanlarda kullanılan 475 gr. ağırlığındaki Selenyum 74 isimli nükleer madde ile yakalandı.
Serbest bırakıldılar
Zanlılar Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda ki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen Selenyum 74'ün, Elementel Analiz Laboratuvarında X-lşını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde, saf selenyum olduğu belirlenmişti.