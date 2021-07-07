Türkiye Selfie meraklısı hırsız yakalandı

Selfie meraklısı hırsız yakalandı

Türkiye

Selfie meraklısı hırsız yakalandı

İstanbul Avcılar'da bir telefon mağazasından 3 telefon çalan iki şüpheliden biri mağazadaki bir telefonda çektiği selfieyi bırakmıştı. İki şüpheliden biri yakalandı, kimliği tespit edilen arkadaşının da yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 09:07 Son Güncelleme:
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Merkez Mahallesi'ndeki telefon satış mağazasına gelen ve işyeri sahibi ile konuşan ve dikkatini dağıtan iki şüpheliden biri tezgaha elini uzatarak 3 telefon çalarken, arkadaşı bir ara eline aldığı cihaz ile kendi fotoğrafını çekip sildi. Şüphelilerin ayrılmasından sonra incelenen 5 güvenlik kamerasında selfie çeken şüphelinin cep telefonundaki son silinenler klasöründeki sildiği fotoğrafını yok edemediği anlaşıldı.

Yüzünde maske olmasına rağmen bilmeden en net fotoğrafını bırakan iki şüpheliyi yakalayabilmek için harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek çözünürlüklü selfie fotoğrafının da yardımı ile bu kişileri araştırdı. İki şüphelinin hırsızlık yapılan caddedeki bir iş yerine gittikleri belirlendi. Bunun üzerine bu iş yerine giden ekiplere kapıyı açan Türk vatandaşı Şevki Y., selfie çektiren kişinin içeride olmadığını ancak, hırsızlığı yapan kişinin burada bulunduğunu söyledi.

Polis, kimlik ve pasaportunu ibraz edemeyen Türkmenistan uyruklu Rahmankul B.'yi gözaltına aldı. Bu kişi selfie çeken arkadaşının yine Türkmenistan uyruklu Oraz M. olduğunu, nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Çalınan üç telefondan birisinin satıldığı, diğer ikisinin ise buradaki işyerinde olduğunu belirterek bunları teslim etti. Gözaltındaki şüpheli ve onu yanında bulunduran kişinin sorgusu sürerken, aranan selfie çektiren diğer suç arkadaşının da yakalanabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İş yeri sahibi Yusuf Şakar, bu kişilerin Türkmenistan vatandaşı olduklarını ilk andan itibaren anladıklarını, polisin şüphelileri kısa sürede yakalamasına çok sevindiklerini söyledi.

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