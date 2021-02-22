Selin Ciğerci Bülent Ersoy için kesenin ağzını açtı
Selin Ciğerci, dostluğunu pekiştirmek istediği Bülent Ersoy'u hediyelere boğdu. Posta gazetesi yazarı Suna Akyıldız yazdı...
22 Şubat 2021, Pazartesi 09:42 Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, hayranı olduğu Bülent Ersoy için kesenin ağzını açmış. Selin Ciğerci, Diva’ya 80 bin liralık lüks bir çanta, 260 bin TL değerinde de Rolex marka saat hediye etmiş. Duyduğuma göre Selin Ciğerci kurduğu kozmetik işinden ayda 15 bin TL kazanıyormuş.