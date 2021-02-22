Magazin Selin Ciğerci Bülent Ersoy için kesenin ağzını açtı

Selin Ciğerci Bülent Ersoy için kesenin ağzını açtı

Magazin

Selin Ciğerci Bülent Ersoy için kesenin ağzını açtı

Selin Ciğerci, dostluğunu pekiştirmek istediği Bülent Ersoy'u hediyelere boğdu. Posta gazetesi yazarı Suna Akyıldız yazdı...

22 Şubat 2021, Pazartesi 09:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, hayranı olduğu Bülent Ersoy için kesenin ağzını açmış. Selin Ciğerci, Diva’ya 80 bin liralık lüks bir çanta, 260 bin TL değerinde de Rolex marka saat hediye etmiş. Duyduğuma göre Selin Ciğerci kurduğu kozmetik işinden ayda 15 bin TL kazanıyormuş.

İlgili Haberler
Selin Ciğerci: İyi ki varsın dünyiş!Selin Ciğerci takipçilerini kandırdı: Aynı takma kirpik gibiSelin Ciğerci: Beyonce mi geliyor düğüne?


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Kuaförünü değiştirmesi artık şart
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hasat Dolunayı
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Alina Boz
Funda Duru
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Duygusal zorbalığın işaretleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
O da bizden
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ece Seçkin her mevsim başka renk