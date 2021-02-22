Selin Ciğerci Bülent Ersoy için kesenin ağzını açtı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, hayranı olduğu Bülent Ersoy için kesenin ağzını açmış. Selin Ciğerci, Diva’ya 80 bin liralık lüks bir çanta, 260 bin TL değerinde de Rolex marka saat hediye etmiş. Duyduğuma göre Selin Ciğerci kurduğu kozmetik işinden ayda 15 bin TL kazanıyormuş.



