Cinsiyet değiştirerek kadın olan ve sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşan Selin Ciğerci'nin, 1 ay önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra fıtık ameliyatı oldu.

Instagram hesabından Gökhan Çıra'nın operasyon geçirdiğini duyuran Selin Ciğerci, hasta yatağında yatan eşinin ayak parmaklarını tek tek öptü. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'Bunların hepsi Türk lokumu'

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından fenomen ve eşi bir anda gündeme oturdu. Söz konusu görüntüde Selin Ciğerci "Bunların hepsi Türk lokumu, hepsi tatlı bunların" diyerek eşinin ayak parmaklarının hepsini öptü.

'Midem bulandı'

Selin Ciğerci'nin bu hareketine ise sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yağdı. Kimi takipçi "Sevince iğrenmiyorsun, kocası değil mi öper" tarzında yorumlar yaparken, çoğu takipçi "Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var" diyerek Selin Ciğerci'ye tepki gösterdi.

İşte yorumlardan bazıları:













Demet Akalın: İnsanların sevgisini kendileri kazanıyor

"Özellikle size diyorum ünlü isimler. Takipçi kazanmak uğruna bunları gençlerin önüne koydunuz göklere çıkardınız" diyerek Selin Ciğerci'nin videosunu paylaşan bir kullanıcıya Demet Akalın'dan tepki gecikmedi.

Demet Akalın, "Takipçi kazanmak gibi bir niyetim yok bana söylüyorsunuz! Bana karşı bir terbiyesizliği, saygısızlığı yok! Ben kimseye 'Alın başınızın tacı edin' demiyorum! İnsanların sevgisini kendileri kazanıyor. Benim 'zorla sevin' çabam yok!" dedi.





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