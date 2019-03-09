Selin Ciğerci hayatını beyaz perdeye taşıyor

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, hayatını beyaz perdeye taşıyor. Selin Ciğerci, 2020 yılında filmin çekimlerine başlayacak

09 Mart 2019, Cumartesi 13:36
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Selin Ciğerci hayatını beyaz perdeye taşıyor

Fenomen ve DJ Selin Ciğerci hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Selin Ciğerci hayatındaki zorlukları, pes etmeden verdiği mücadeleyi anlatacağı filmde seyircisini sürprizleriyle de şaşırtacak.

Instagram hesabından çıkan haberleri doğrulayan Selin Ciğerci, şunları söyledi: "Hayatımı beyaz perdeye taşıyorum doğru. Bu film aslında biraz olsun sizlere, anne babalara evlatlarına nasıl bazı konularda mantıklı davranmasını gösterebilmektedir. Evlatlarınız hep yanınızda olsun istiyorum hem çok ağlayacağız hem de güleceğiz.

'2020 YILINDA ÇEKİMLERE BAŞLIYORUM'

Çok soruldu kim oynayacak Selin Ciğerci'den öncesini yine ben oynayacağım belirli bir yaşıma kadar. Çok da heyecanlıyım. 2020 yılında çekimlere başlıyorum. Her gün anne babalardan akıl danışmak isteyen ailelerden gelen mesajlar üzerine karar verdim sinema filmine. "

*Selin Ciğerci cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olmuştu.

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