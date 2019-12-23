Selin Cİğerci hem coştu hem coşturdu

Kadınlar Matinesi formatında sık sık belirli mekanlarda sahne alan Selin Ciğerci son sahnesinde coştu. Sahnedeki dansözle birlikte göbek atan Ciğerci'nin dansı sahnedeki dansözü solladı.

Selin Ciğerci Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Özel hayatıyla olduğu kadar sahne performansıyla da adından sıkça bahsedilen Ciğerci paylaşımlarına son sürat devam ediyor.

Selin Ciğerci'nin bu performansı hem eğlendirdi hem de kadınlardan büyük alkış aldı.







