Kısa bir zaman önce Gökhan Çıra ile dünya evine giren Selin Ciğerci sosyal medya hesabından düğününden bir kare paylaşarak eşi Gökhan Çıra'nın ameliyat olduğunu duyurdu. Ciğerci'nin takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajlar yağdı.

Ciğerci, Gökhan Çıra ile düğünden bir karesini paylaşarak fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bir kadın kocasının hem sevgilisi, hem dostu, hem çocuğu, hem annesi, hem karısı hem en çok eğlendiği arkadaşı...

Hem ........ olmadılır . Kocişkom ameliyat oldu, fıtık ameliyatı... Çıktık hanımlar çok şükür iyiyiz. Yatıyor, uyuyor. Ben de başındayım bekliyorum. İyi olsun, hemen goturme derdindeyim."

"Ömrüm kokuna kurban olurum"

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin paylaşımının altına "Ömrüm kokuna kurban olurum" mesajıyla karşılık verdi.

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