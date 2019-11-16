Selin Ciğerci kendisini taciz eden hayranına tepki gösterdi

Selin Ciğerci, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Sosyal medya fenomeni olan ve aynı zaman da şarkıcılık da yapan Ciğerci'nin başına, sahne aldığı kadınlar matinesinde ilginç bir olay geldi.

Sahnede şarkı söylerken pistte oynayan hayranlarından biri Ciğerci'nin kalçasına eliyle dokundu.

Kalçasına dokunulduğunu hisseden Ciğerci, kalçasına dokunan hayranına şakayla karışık tepki gösterdi. O anlar bir başkası tarafından kameraya alındı.

Selin Ciğerci'den oryantal şov

Sahnede kıvrak danslarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci herkesi coşturdu. "Sadece matinalarda dans ediyorum" diyen Ciğerci'nin performansı görülmeye değerdi.

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