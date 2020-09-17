Selin Ciğerci kimdir? Adı magazin gündeminden düşmüyor

Taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci’ye sert tepki gösteren Deniz Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor” dedi. İkili arasında canlı yayında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Selin Ciğerci'nin hayatı merak konusu oldu. İşte Selin Ciğerci ile ilgili bilinmeyenler...

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Selin Ciğerci, o dönem verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

Gökhan Çıra ile evli

Selin Ciğerci, uzun bir süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 yılında görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.







