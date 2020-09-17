Magazin Selin Ciğerci kimdir? Adı magazin gündeminden düşmüyor

Selin Ciğerci kimdir? Adı magazin gündeminden düşmüyor

Magazin

Selin Ciğerci kimdir? Adı magazin gündeminden düşmüyor

Sosyal medya paylaşımları ile fenomen olan ve adı magazin gündeminden düşmeyen Selin Ciğerci'nin Deniz Akkaya ile kavgası bugün en çok konuşulan konular arasında. Hal böyle olunca Selin Ciğerci ile ilgili bütün detaylar merak edilmeye başladı. Peki Selin Ciğerci kimdir? İşte gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı ve evliliğiyle günlerce dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Selin Ciğerci'nin hayatıyla ilgili bilinmeyenler...

17 Eylül 2020, Perşembe 19:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci’ye sert tepki gösteren Deniz Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor” dedi. İkili arasında canlı yayında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Selin Ciğerci'nin hayatı merak konusu oldu. İşte Selin Ciğerci ile ilgili bilinmeyenler...

Selin Ciğerci kimdir?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Selin Ciğerci, o dönem verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

Gökhan Çıra ile evli

Selin Ciğerci, uzun bir süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 yılında görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.


İlgili Haberler
Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci’nin 'çocuk' kavgası: Senin çocuğun olamaz


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Can Yaman mı, Kıvanç Tatlıtuğ mu?
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
17 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
“SMA hastasından para isteyen influencerların peşindeyiz!”
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenomen gelin Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz boşandı