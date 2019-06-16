Selin Ciğerci, mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Geçen günlerde yeni şarkısı 'Hikaye'yi çıkaran Selin Ciğerci, leopar desenli mayosuyla şişme flamingo üzerinde poz verdi.

Ciğerci mayolu pozlarını, "Kylie Jenner veya Khloe Kardashian sandınız biliyorum ama benim, panik yapmayın" notuyla yayınladı.

Fenomenin fotoğrafları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bu haberi de okudular Selin Ciğerci'nin 'Hikaye'si yayında!