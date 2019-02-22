Selin Ciğerci: Onun suratını köpekler yalasa doymaz

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci, Instagram hesabından sevmediği bir kişiyi hedef alarak çektiği videoda şu sözleri söyledi:

'O YEDİ KAPININ SÜPRÜNTÜSÜ'

"Bu aralar kendimden nefret ediyorum. Bu aralar, bu aylar, bu günler. Çünkü onu takipten çıkaramıyorum, onu takipten çıkartırsam diyecek ki 'Beni kale aldı, beni takipten çıkardı, beni kıskandı.' Der o, vallahi der. Çünkü o yedi kapının süprüntüsü. Onun suratını köpekler yalasa doymaz.

'ONU TAKİP ETTİĞİM GÜNE LANET EDİYORUM'

Onu takip ettiğim güne lanet ediyorum. Keşke başıma bir iş gelseydi de veya bir şey olsaydı da o an onu takip etmeseydim. Telefonum kırılsaydı, çalınsaydı, bir şey olsaydı. Hayatımda bu kadar iğrenç... Sessize aldım, aldım Instagram'da sessize. Hiçbir şeyini görmüyorum ama takipten çıkartamıyorum.

'O KADAR YILIK, YALAK VE LAUBALİ Kİ...'

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak ve laubali ki.... Bir de beni like'lıyor, yorum yazıyor. Sanki onu çok seviyormuşum gibi. Nefret ediyorum ondan ya. Bir gün beni arayacak diye ödüm patlıyor. Çıkar beni takipten."

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