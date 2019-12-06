Selin Ciğerci paylaştı: Taytı pazardan aldım, çaktırmayın

Instagram'ın en fazla paylaşım yapan fenomenlerinden Selin Ciğerci hikayesinde Leopar desenli taytı ve şeffaf uçlu ayakkabılarıyla çekindiği fotoğrafını paylaşıp "Taytı pazardan aldım, çaktırmayın. Yolda bir yerde görürseniz notunu düştü.

Eşinin ayaklarını öpmüştü

Her paylaşımıyla çok konuşulan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ayağını öptüğü görüntüler de çok konuşulmuştu.

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşan Selin Ciğerci'nin, 1 ay önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra fıtık ameliyatı olmuştu.

Instagram hesabından Gökhan Çıra'nın operasyon geçirdiğini duyuran Selin Ciğerci, hasta yatağında yatan eşinin ayak parmaklarını tek tek öpmüştü. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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