Selin İmer: Hiç keşkemiz yok
Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli’nin doğum gününü Instagram'dan kutladı
Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin 2017'de evlendiği Selin İmer eşinin doğum gününü Instagram'dan kutladı
İmer paylaştığı fotoğrafın altına “Hiç keşkemiz yok... Hep ‘iyi ki’ seninle. Öz’de nice senelere aşkım...” notunu düştü.
Mustafa Ceceli, Mayıs 2017'de 9 yıllık eşi, oğlu Arın'ın (7) annesi Sinem Gedik'ten boşanmış, 45 gün sonra sosyetik güzel Selin İmer ile evlenmişti.
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