Selin İmer, kayınvalidesi ve annesiyle buluştu
Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer annesi Canan İmer ve kayınvalidesi ile yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Mustafa Ceceli, Mayıs 2017'de 9 yıllık eşi, oğlu Arın'ın (7) annesi Sinem Gedik'ten boşanmış, 45 gün sonra Selin İmer ile evlenmişti.
Selin İmer , kayınvalidesi ve annesiyle çıktığı öğle yemeğinde çekildikleri fotoğrafı Instastory'den paylaştı. Selin İmer paylaşımına, "Annelerle öğle yemeği" notunu düştü.
İŞTE SELİN İMER'İN PAYLAŞIMI: