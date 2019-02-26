Selin İmer, kayınvalidesi ve annesiyle buluştu

Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer annesi Canan İmer ve kayınvalidesi ile yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

26 Şubat 2019, Salı 16:51 Son Güncelleme:
A A
Selin İmer, kayınvalidesi ve annesiyle buluştu

Mustafa Ceceli, Mayıs 2017'de 9 yıllık eşi, oğlu Arın'ın (7) annesi Sinem Gedik'ten boşanmış, 45 gün sonra Selin İmer ile evlenmişti.

Selin İmer , kayınvalidesi ve annesiyle çıktığı öğle yemeğinde çekildikleri fotoğrafı Instastory'den paylaştı. Selin İmer paylaşımına, "Annelerle öğle yemeği" notunu düştü. 

İŞTE SELİN İMER'İN PAYLAŞIMI:

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.