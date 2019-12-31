Selin İmer 2011’de Amerika’dan döndüğü günlerde kürk giydiği için topa tutulmuş, “Görgüsüz ve cani” ilan edilmişti. Sosyetik güzel de eleştirilere “Etten sütten faydalanıp deri ayakkabı giyenler, benim giydiğim kürke laf edemez” karşılığını vermişti.

"Gerçek kürk değil"

Selin İmer önceki akşam eşi Mustafa Ceceli ile bir davete katıldı. Üzerindeki dikkat çekti. Selin İmer hemen konuya açıklık getirdi. “Bu gördüğünüz asla gerçek kürk değil. Artık ne alıyorum, ne de giyiyorum. Kürk benim için tarih oldu” diye konuştu.









Bu haberi de okudular Selin İmer: Hiç keşkemiz yok