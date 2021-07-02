Magazin Selin Şekerci aşk haberlerini doğruladı

Selin Şekerci aşk haberlerini doğruladı

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Selin Şekerci aşk haberlerini doğruladı

Oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde çok konuşulan "Bir aydır İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" haberleri hakkında açıklama yaptı.

02 Temmuz 2021, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Selin Şekerci, Zorlu AVM'deki alışveriş turu sonrasında meydan katında yakın dostlarıyla bir araya geldi. AVM'den ayrılırken objektiflere takılan oyuncu, "Bugün son set günümüz. Şimdi oraya gidiyorum, sonrasında kısa bir tatil yapıp dinleneceğim" dedi.

'EVET, HABERLER DOĞRU'

Son dönemde hakkında çıkan "İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" şeklindeki haberler hatırlatılan Selin Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" şeklinde konuştu.

'BİRBİRİMİZİ ÖZLEMİŞİZ'

Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birbirimizi özlemişiz" ifadeleriyle paylaşmıştı.


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