Oyuncu Selin Şekerci ve Derya Karadaş, fotoğrafçı Tamer Yılmaz, modacı Niyazi Erdoğan, müzik yazarı ve DJ Murat Meriç, radyocu Yasemin Şefik, Survivor ile tanınan Anıl Berk Baki, Ayşe Özyılmazel, internet fenomenleri Karya Çandar ve Akmet Aksöz gibi birçok sevilen isim grubu bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Kazılı Kuyum plakları 24 Ocak’ta raflarda yerini alacak

Bu zamana kadar birçok başarılı ismin performansına sahne olan New York’taki Red Bull Müzik Stüdyoları’nda kaydedilen ‘Kazılı Kuyum’ isimli tekli, Sony Music etiketiyle10 Ocak tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlandı. Büyük beğeni toplayan eser, dijital kayıt yerine analog olarak kaydedildi. Grup, böylece müzikseverlere daha sıcak ve organik bir sound sunabilmeyi amaçladı. Analog olarak kaydedilen Kazılı Kuyum’un sınırlı sayıda üretilen plakları ise 24 Ocak itibariyle tüm müzik marketlerde satışta olacak.



