Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan'ın çantasında ne var?' başlıklı yazısında, iki liderin daha önce kriz anlarında bir araya geldiğini hatırlattı.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Erdoğan-Putin görüşmesi sadece İdlib sürecini değil, Türk-Rus ilişkilerinin seyrini de belirleyecek. İki lider kriz anlarında bir araya geldiler. Rus uçağının düşürülmesi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında krizden güçlü çözümler çıkarmayı başardılar. Astana sürecinin mimarı oldular.

Bu kez İdlib krizini masaya yatıracaklar. Ancak İdlib sürecinde Putin’in tavrında değişiklik gözlemlenmeye başladı. Erdoğan’la birlikte birçok krizin aşılmasını sağlayan Rus lider için Ankara’da “Putin, KGB başkanı gibi hareket ediyor” yorumları yapılmaya başlandı. “Dostum Putin” henüz “Bay Putin”e dönüşmedi ama Erdoğan’ın Putin’e olan güveni sarsıldı.

Görüşmede Erdoğan’ın sadece İdlib’deki durumu gündeme getirmeyeceği, Türk-Rus ilişkilerini masaya yatıracağı söyleniyor. Putin’le görüşmede, bir paket olarak Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin de yer alacağı ifade ediliyor. Ekonomiyle ilgili pakette yer alan Türk gazı, nükleer santral ve S-400’ler sadece ekonomik değil, stratejik açıdan da büyük önem arz ediyor. Türk-Rus ilişkilerinin sadece İdlib’den ibaret olmadığı ama İdlib’den zarar görebileceği mesajı verilecek.

İdlib konusuna Türkiye bir milat olarak bakıyor. Eğer İdlib’den geri adım atarsak, sıra Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine gelir deniliyor.

Görüşmeye ilişkin beklentileri şöyle sıralamak mümkün.

1- Kalıcı ateşkes ilan edilmesi.

2- İdlib’in güvenli bölge ilan edilmesi.

Türkiye’nin İdlib hava sahasını kullanmasına izin verilmiyor. İdlib’de güvenli bölge ilan edilerek sadece Türkiye değil, rejim ve Rus uçaklarının da uçmaması sağlanmalı.

Putin görüşme sırasında İdlib şehir merkezinde kontrolün sağlanması konusunu gündeme getirirse, Erdoğan’ın bir B planı olduğu söyleniyor. Eğer Putin İdlib’in kontrolünü birlikte sağlamayı önerirse, Erdoğan’ın karşı bir öneri getirmesi sürpriz olmamalı.

Erdoğan-Putin görüşmesinden ne çıkacağı bilinmiyor. Ama hem Türkiye’nin hem de rejimin bölgeye yığınağı sürüyor. Rusya ile rejimin, İdlib’i Doğu Guta’da Halep’te yaptığı gibi “hayalet şehir”e dönüştürmek istediği düşünülüyor. Bu Türkiye’ye yönelecek 1.5-2 milyon yeni mülteci demek. O nedenle Türkiye, buna izin vermemekte kararlı. 27 Şubat bir dönüm noktası oldu. Sınırlarımıza sıfır noktada savaş uçaklarımızın 24 saatlik önleme uçuşları devam ediyor.

Türkiye, hiç olmadığı kadar kararlı. Peki görüşmede ipler kopacak mı, yeni bir süreç başlayacak mı? Tam bir bıçak sırtı durum söz konusu. Ateşkes ilan edilmesi başta olmak üzere bir ilerleme sağlanması bekleniyor. Yani masa devrilmeyecek.











