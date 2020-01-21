Cengiz Semercioğlu, Hürriyet'te 'Uyku kabinini denedim' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Havalimanı'ndaki uyku kabinlerini denediğini söyledi.

"Perşembe günü Marsilya uçağını beklerken, İstanbul Havalimanı’nda uzandım uyku kabinine" diyen Semercioğlu, şunları söyledi:

Klostrofobisi olanlar Sleepod’dan uzak dursun...

Üzerini kapatmadan da güzel bir uyku çekebilirsiniz tabii...

Benim gibi her yerde uyuyabilenler için bulunmaz nimet...

Hijyen ne kadar sağlam sorusu kafaya takılmıyor değil...

Ama her yolcuya özel yastık, çarşaf verildiği için gittiğiniz otelde ne kadar sağlamsa hijyen, burada da o kadar sağlam...

Havalimanında zamanım olsa uyur muyum, hem de nasıl...

Ama 9 euro çok pahalı geldi bana... 1.5 saat uyusan 85 lira, uyuyakalırsan yandın demektir...









Uyku kabini İstanbul Havalimanı'nda 9, Sabiha Gökçen'de 7 euro

İstanbul’daki havalimanları arka arkaya ‘uyku kabinleri’ni devreye aldı. İlk olarak İstanbul Havalimanı dış hatlarda uçağını bekleyen yolcuların uyku kabinlerini (sleepod) saati 9 Euro’dan kullanılabileceği bilgisini paylaştı. Dün ise ‘uyku’ yarışına Sabiha Gökçen Havalimanı dahil oldu. Sabiha Gökçen’de uçak beklerken bir saatlik uyku için ödemeniz gereken ücret 7 Euro.

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