Semih Ürgün kimdir?

Ekmek Teknesi ve Kurtlar Vadisi gibi popüler projelerde yer alan Semih Ürgün İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu. Ünlü oyuncu bugün yaşama veda etti. İstanbul Kuzguncuk'ta toprağa verilecek olan ünlü oyuncunun ölümü herkesi derin bir hüzne boğarken Ürgün hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise Semih Ürgün'ün biyografisini araştırıyor.

SEMİH ÜRGÜN KİMDİR?

2002 yılında Ekmek Teknesi'nde fırını bekleyen deli rolünü oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı. Ürgün Kurtlar Vadisi'nde de rol almıştı.