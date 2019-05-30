Şemsa Denizsel The Taste Türkiye’de yaptığı jüri üyeliği ile dikkat çekti. Şimdi de verdiği kilolarla internette gündem olan Şemsa Şef’in kilolu hali şaşırtı. Peki, The Taste Türkiye'nin jüri üyesi Şemsa Denizsel kimdir? İşte Şemsa Şef ile ilgili merak edilenler…

ŞEMSA DENİZSEL KİMDİR?

Şemsa Denizsel, 1967 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra ailesinin isteği üzerine Londra'da Halkla İlişkiler Bölümünde eğitim gördü. 19 yaşında eğitim için gittiği Londra’da mutfaklarda çalıştı. Hayalinin peşinden giden Şemsa Denizsel, okurken bir mutfakta bulaşık yıkadı, patates soydu ve sabahın altısında kalkarak yeşillik yıkadı. İstanbul'a döndükten sonra 1992 yılında Vizyon Dekorasyon dergisinde işe başladı, fotoğrafa olan ilgisinden dolayı lifestyle ekibinde çalışmaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Burç lokalinde işletmeci olarak görev yaptı. Ardından ortağı ile birlikte kendi mekanını açtı. Burada Yeni İstanbul Mutfağı adı altında yemekler yaparak 18 yıl insanlara hizmet etti. Yemekleri ile kısa sürede meşhur oldu.

En başından itibaren inandığı “gıda coğrafyanın bize sunduklarıyla mümkün” felsefesinin bugün de peşindedir. İstanbul gastronomisi için bir öncü oldu ve yurt dışında da Türkiye’nin Alice Waters’ı olarak tanınmıştır.

Kuzey Ege’de bir topluluk yaratma rüyasıyla Türkiye’den ve yurt dışından yeni nesillere el vereceği bir mutfak kurmuştur.

NASIL ZAYIFLADI?

Ayvalık'ta bir zeytinlik alan ve burada yaşamak isteyen Şemsa Denizsel, "İyi de benim sağlığım ne durumda? Ben gerçekten yıllarımı orada geçirebilecek miyim?" sorularına yanıt alabilmek için kontrole gitti. Değerleri iyi çıkmayan ve doktordan uyarı alan Şemsa Denizsel, zayıflamaya karar verdi ve 60 kiloya yakın verdi.