Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi haline gelen Sen Anlat Karadeniz'in 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir ve Nefes deniz kenarında tartışmaya başlıyor. Tahir, Nefes'in neden Vedat'a gittiğini sorgulamaya başlıyor. Nefes ise Vedat'a Nefes olarak değil, ecel olarak gittiğini söylüyor. İkili arasındaki duygusal konuşma sonrası işler tatlıya bağlanıyor.

TAHİR YAŞIYOR MU?

Tahir'in ölüm haberi herkesi yıkıyor. Büyük bir yıkım yaşayan Nefes, her şeyin sorumlusu olan Vedat'ı her ne kadar istemese de bir anlık cinnet haliyle kafasından vuruyor. Asiye'nin durumu ise hala kritik...

Şimdi dizinin sıkı takipçileri, Tahir'in durumunu merak ederek "Tahir öldü mü?" sorusunu soruyor.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak? Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?















