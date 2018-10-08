Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir, Nefes'e Vedat'ı öldürdüğünü söylüyor. Bunu duyan Nefes şoke olurken bir anda kaçmaya başlıyor. Nefes, tüm bunların kendi suçu olduğunu düşünerek Tahir'den özür dilerken; Tahir ise eşini yalnız bırakacağı için kahroluyor. Nefes, Tahir'e "Teslim olma" diyerek yalvarıyor ama fragmandaki detayda genç adamın kollarına kelepçe vuruluyor.

Mustafa ve Tahir, Vedat'ı buluyor. Her ikisi de fena halde öfkeli... Tahir abisini geri çekerek Vedat'la kozlarını paylaşıyor. Fragmandaki detayda Tahir'in eline kelepçe vurulduğu görülüyor. Bu da akıllara 'Vedat öldü mü?' sorusunu getiriyor. Öte yandan bu gelişmelerin sorumlusu olarak yine Nefes hedef gösteriliyor. Saniye Hanım, gelinine beddua edip evden kovuyor. Nefes de çocuğunu da alıp gözyaşları içerisinde yola koyuluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?

Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor?

Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı.