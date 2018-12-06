Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm önizleme yayınlandı. Dizinin yeni bölümünün bir sahnesinde Nefes ile Vedat karşı karşıya geliyor. Vedat, Nefes'in artık kendisine ait olduğunu söylerken Nefes elindeki bıçağı hayatta en çok nefret ettiği adama saplamak için zaman kolluyor. Peki Nefes Vedat'ı bıçaklayacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak?

Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek?

Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?