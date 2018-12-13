Çarşamba günleri seyirciyle buluşan Sen Anlat Karadeniz'in 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde kadın dayanışması yaşanıyor ve büyük düşman Vedat ele geçiriliyor. Tahir, Nefes'te bir terslik olduğunu anlıyor ama güzel kadın ser verip sır vermiyor. Vedat ise eli kolu bağlı bir şekilde bir odada kurtulmaya çalışıyor. Bakalım neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler.

Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.