Sen Anlat Karadeniz’in bu akşam ekranlara gelecek 41. bölümünde izleyenleri heyecan dolu anlar bekliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenen Nefes önemli bir kararın eşiğindedir. Yeni bölümde Tahir, Nefes ve Yiğit’i güvenli bir yerde saklamak için kimden yardım istiyor? Nefes Tahir’i ele verecek mi? soruları ön plana çıkıyor. Sen Anlat Karadeniz 41. yeni bölümde neler olacak?

Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorunda kalır. Her yerde Nefes’i arayan Tahir, karısı Nefes’i ve oğlu Yiğit'i bulmayı başarır. Fragmanda Tahir, Nefes ve Yiğit’i güvenli bir yerde saklamak için kimden yardım istiyor? Nefes, Tahir’i ele verecek mi? soruları ön plana çıkıyor. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır. Diğer yandan Murat Nazar'ı kaçırır. Murat ailesinin ve annesinin karşısına geçip “İşte Gelinin” der ve Saniye bayılır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir.

İşte 41. bölüm 2. fragmanı...