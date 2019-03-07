Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir, şok gerçeği öğrenince ne yapacağını şaşırıyor. Ona destek ise Nefes'ten geliyor. Saniye Hanım yuvası dağılacak diye perişan...

Vedat, Tahir'e silahını doğrultuyor. Fikret onu uyarıyor. Vedat tam kurşun sıkacakken babası tarafından vuruluyor. Şimdi Vedat'ın ölüp ölmeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır.

Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.