İrem Helvacıoğlu, bir TV programında kendisine tehditler savuran Ece Erken ile Bircan Bali'nin peşini bırakmıyor.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Bircan Bali ve Ece Erken'e 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açan İrem Helvacıoğlu, şimdi de ikiliyi savcılığa şikayet etti.

'YENİ YETME' DEDİLER

Helvacıoğlu'na "En kralını bile doğradık. Bittin kızım sen!" diyen Erken ile Bali; "Yeni yetme", "Ne oldum delisi" gibi sözlerle de oyuncuya hakaret etmişti.

Helvacıoğlu, kişiliğine saldırdıkları gerekçesiyle ikilinin cezalandırılmasını istedi. (Sabah)