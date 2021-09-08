Sen Çal Kapımı dizisi 8 Eylül Çarşamba akşamı final bölümü ile ekranlarda olacak. Eğlenceli konusuyla kendine büyük bir izleyici kitlesi edinen dizinin son bölümünde Eda’nın doğum sancıları başlıyor ancak işler hiç de beklenildiği gibi gitmiyor. İşte, Sen Çal Kapımı final bölümüne ilişkin ayrıntılar…

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölüm çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Sevilen dizi Sen Çal Kapımı’nın neden final yaptığına dair dizinin yayınlandığı kanaldan ve yapımcılarından bir açıklama gelmedi.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ancak yolda kalırlar. Ormandayken aniden Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu sırada herkes farklı sebeplerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.