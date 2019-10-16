Senaryo yazabilen bir yapay zeka ve 'Batman'

Amerikalı komedyen Keaton Patti, geçen yıl ağustos ayında bir yapay zekâyı 1.000 saatlik Batman video materyaliyle besledikten sonra tamamen yapay zekâ botu tarafından yazılan iki sayfalık bir Batman filmi senaryosu paylaşmıştı.

Batman, Alfred ve DC evreninin villain’larını Joker, Penguin, Two-Face gibi) absürd bir mizah yoluyla harmanlayan senaryo, çizgi roman sanatçısı Matt Shults tarafından kısa bir çizgi hikayeye dönüştürüldü.

C4DNerd tarafından ise kısa animasyon olarak uyarlanan film, BATMAN: A Story by Keaton Patti’s Bot başlığıyla YouTube üzerinden yayınlandı.



