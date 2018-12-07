Şenay Gürler'den 'öpüşme sahnesi' cevabı

Oyuncu Şenay Gürler, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere yansıdı

07 Aralık 2018, Cuma 07:19 Son Güncelleme:
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Şenay Gürler'den 'öpüşme sahnesi' cevabı

Alışveriş turu sırasında ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Şenay Gürler, rol aldığı dizideki öpüşme sahnesiyle ilgili olarak, "Dizideki karakterden dolayı bu kadar dikkat çekti sanırım. Oyunculuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bu işimin bir gereği" şeklinde konuştu.

'EVLİLİĞİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ'

Semih Saygıner'le ilişkisinin devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Güzel giden bir birlikteliğimiz var ama evliliği şimdilik düşünmüyoruz" dedi.

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