Geçtiğimiz haftalarda kadın arkadaşıyla öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaşması hatırlatılan Senem Kuyucuoğlu, "Evet öpüştüğümüz doğrudur. Kendisi benim sevgilim olur. Nişantaşı'nda aynı evde yaşıyoruz. Bana göre çok cici bir kız. Aynı zamanda bir tarafı Rus diğer tarafı İranlı olduğu için onu çok kıskanıyorum" ifadeleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"CİNSEL EĞİLİMİMİ HERKESTEN UZAK YAŞADIM"

Geçtiğimiz şubat ayında Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olan Kuyucuoğlu, özel hayatı için "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı. Utandığım tek şey şu oldu, kalkıp tepki vermem gereken anda öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Kendime bunu yakıştıramadım. Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim. Fakat en yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum" demişti.