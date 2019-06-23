Senin gibi evlat olmaz olsun! Annesinin basını taşla ezdi

Olay, Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Eşinden bir süre önce ayrılan Gülümser Özgözcan, oğlu Mustafa Özgözcan ve gelini Gülşah Özgözcan ile birlikte yaşamaya başladı. Gülümser Özgözcan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek kapıyı açan polis ekipleri Gülümser Özgözcan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

EŞİ EVE UĞRAMIYORMUŞ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının başının taşla ezilerek öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, gelin Gülşah Özgözcan'ı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Gelin Gülşah Özgözcan, emniyete verdiği ifadesinde kayınvalidesi ile birlikte yaşadığını, son 3 gündür kendi annesinin evinde kaldığını, psikolojik sorunlar yaşayan eşinin eve uğramadığını söylediği öğrenildi.

KAÇTI AMA YAKALANDI

Olayın ardından Mustafa Özgözcan, kayıplara karıştı. Özgözcan'ın bulunması için polis ekipleri operasyon başlattı.Polis tarafından her yerde aranan Özgözcan, kısa sürede yakayı ele verdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve annesini uyuşturucu parası nedeniyle öldürdüğü iddia edilen Mustafa Ö'nün sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (Yeni Asır)