Sennheiser HD 250BT bluetooth kulaklık Türkiye’de satışa çıktı

HD 250BT, 127 gram ağırlığıyla kafanıza fazla yüklenmiyor. Bunun sebebi de tamamen plastikten yapılan ve herhangi bir dolgusu bulunmayan kafa bandı. Başınızın büyüklüğüne bağlı olarak, bu durum başlangıçta kafatasınıza baskıya neden olabilir. Ancak bu, sürücülerin uygun şekilde ayarlanmasıyla azaltılıyor. Kulaklıkların görünümü ise Sennheiser'ın DJ aksesuarı HD 25'i hatırlatıyor.

Kulaklıkların kontrolleri oldukça basit. Sağ kulaklıkta yalnızca üç küçük düğme, durum LED'i ve şarj için USB-C konektörü yer alıyor.

Sennheiser için tipik olarak iyi olan ve fiyatına göre uygun görünen işçilik açısından şikayet edilecek pek bir şey yok. Deri kulak pedleri gerekirse çıkarılıp temizlenebiliyor veya değiştirilebiliyor.

Kulaklıklar, Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Eşleştirme hızlı bir şekilde yapılıyor ve sesli komutla onaylanıyor. HD 250BT, Bluetooth kodekleri açısından da iyi donanımlı. SBC standardına ek olarak, bu kulaklıklar yüksek çözünürlüklü AAC, aptX ve aptX LL'yi destekliyor. İkinci codec bileşeni bu fiyat aralığında nadiren bulunuyor. Bu özellikle film ve dizi izleyenleri memnun edecekti. Çünkü aptX LL (Düşük Gecikme) sayesinde görüntü-ses dengesi sağlanıyor, gecikme azaltılıyor.

Kulaklık, sağ taraftaki düğmelerle kontrol ediliyor. Ortadaki düğme açıp kapama ve eşleşmeye ek olarak, ortam içeriğini de kontrol etmenize olanak sağlıyor. Kısa basış müziği çalıp duraklatıyor. Çift veya üçlü basma parçayı ileri veya geri alıyor. Aramalar da bu düğmeyle yönetiliyor. Ses azaltma düğmesine iki saniye basılması mikrofonu sessize alıyor veya yeniden etkinleştiriyor.

Ayrıca, bu kulaklıklar çok noktalı bağlantıyı da destekliyor. Sekiz adede kadar (önceden bağlanmış) cihazın bağlantı profillerini hatırlayabiliyor. Dokuzuncu bir cihaz eklenirse, en az kullanılan Bluetooth cihazının bağlantı verileri otomatik olarak siliniyor.

Şarj edilebilir pil 25 saate kadar güç sağlıyor. Ürünle birlikte verilen 50 santimetre kabloyla tam şarj yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Şarj olurken kulaklık kullanılamıyor. Hızlı şarj işlevi de yok. Ancak pil durumu sorgusu iyi. Hiçbir müzik çalınmazken eksi düğmesine basıldığında pil bilgisini duyabilirsiniz.

Sesten memnun değilseniz veya belirli frekans aralıklarında bir artış istiyorsanız, Sennheiser'ın ücretsiz Smart Control uygulamasını (iOS ve Android) kullanarak bir ayarlama yapabilirsiniz. Bu, size 3 bantlı bir ekolayzır sağlıyor. Burada ayarlar kulaklığa kaydedilebiliyor ve uygulama olmadan da kullanılabiliyor.

Dinamik 32 mm sürücüler, 20 Hz ile 22 kHz arasındaki frekansları yeniden üretiyor. Bas aralığı sağlam ve türler arasında iyi çalışan hafif sıcak bir temel oluşturuyor.

Kulaklık ses konusunda gürültü yapmadan ayrıntılara dikkat etmeyi başarıyor. Bir kaydın arkasında veya kenarlarında gizlenen ince ayrıntıları tespit edip ortaya çıkarabiliyorlar. Sonuç olarak buradaki ses fiyatına göre iyi, ritmik ifade ise güçlü.

HD 250BT ayrıca telefon görüşmeleri yapmak için de ideal. Bu, 100 Hz ila 10 kHz frekans aralığında çalışan ve optimum koşullar altında iyi ve net konuşma anlaşılırlığı sağlayan çok yönlü bir mikrofonla yapılıyor. Gürültü engelleme ise bu kulaklıkta ne yazık ki yok.

Kısacası uygun fiyata hafif bir kablosuz kulaklık arayanlar Sennheiser HD 250BT modeline bir göz atılabilir.