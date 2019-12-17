Sensormatic, RFID çözümünü tanıttı

Bu çözüm sayesinde işletmeler ürünlerini üretim aşamasından mağazada müşteriye satılana kadar anlık olarak takip edebiliyor. Bu sayede envanter doğruluğu, reyon yönetimi, omnichannel stok yönetimi ve tedarikçi hataları gibi konular çözüme kavuşuyor.

Sensormatic RFID çözümü ile 10 kat hızlı ürün sayımı yapılabiliyor. Bu sayede mağaza sayımları yılda bir ya da altı ayda bir yerine, her hafta hatta her gün yapılabiliyor. Yine bu çözüm sayesinde yüzde 99,5 stok doğruluğu ve satışlarda da yüzde 21’e varan artışlar sağlanıyor. Ayrıca müşteri memnuniyeti ve çalışan verimliliği optimizasyonu da artıyor.

Perakende Sektörüne yönelik RFID çözümünün etkinlikte büyük ilgi gördüğünü ifade eden Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli “RFID teknolojisi birçok faydayı beraberinde getiriyor. Örneğin, üretimden çıkan ve kolilenen ürünler deponuza ulaşıyor. Kolinin üzerinde 100 adet olduğu yazıyor. Barkod teknolojisi ile sayımı çok uzun sürdüğü için genelde bu adet doğru kabul edilerek sayılmadan teslim alınıyor ve koli hiç açılmadan mağazalara sevk ediliyor. Oysa ki bir sebeple kolinin içinde 95 adet ürün var. Ama siz perakendeci olarak üreticiye 100 ürünün ödemesini yaptınız. Daha ürünler depoya girerken stok hatası ile envantere giriyor. İşte RFID ile üreticiden gelen kolilerde kaç adet hangi ürünlerin olduğunu takip edebiliyorsunuz. Buna benzer birçok örnek vermek mümkün” dedi.

Müşteri deneyimi aslında RFID teknolojisinin getirdiği en önemli unsurlardan biri. Müşteri herhangi bir olumsuz deneyim yaşadığında satışa dönüş oranı hemen düşüş gösteriyor. Barkod sisteminin kullanıldığı bir mağazada müşterinin aradığı ürüne ulaşılması dakikalar sürüyor. Kasadan ya da bilgisayardan bakıldığında ürün depoda var gözüküyor ancak bu ürün depoda bulunmuyor ve müşteri kötü bir deneyim yaşamış oluyor. RFID teknolojisinde ise durum daha farklı. Ürünün stoklarda olup olmadığına bakmak birkaç saniye sürüyor ve ürün depodaysa çok kısa sürede bulunabiliyor. Düzenli şekilde yapılan kontroller sayesinde sürekli reyon tamamlama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Müşteriler bu sayede aradıkları ürünleri yüzde 90 oranında satış danışmanına gerek kalmadan reyonda bulabiliyor. E-ticarette de sağladığı envanter doğruluğu ile hem internet satışı için ayrı stok tutulmasına gerek kalmıyor hem de tüm koleksiyon mağaza stokları ile internet satışına açılıyor. Sipariş iptalleri büyük ölçüde azalıyor.

Sağladığı büyük faydalardan dolayı son dönemde RFID çözümüne ilgi giderek artıyor. Uzelli “Şirketler başarılı olmak, verimliliklerini artırmak, gelirlerini yükseltmek, rekabette öne çıkmak ve en önemlisi müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için envanter doğruluğunun kritik önem taşıdığının farkındalar. Bu yüzden RFID projeleri de giderek yaygınlaşıyor. İşte bu motivasyonla, son birkaç yılda 30’un üzerinde global marka RFID dönüşümünü tamamladı ve gelirlerini artırdı. Türkiye’de de hali hazırda devam eden projelerimiz var” dedi.