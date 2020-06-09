Sensormatic’in yenilenen web sitesine büyük ödül

Güvenlik teknolojileri sektöründeki 26. yılında farklı sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik çözümleriyle öne çıkan Sensormatic, yenilenen web sitesiyle, dünyanın her yerinden gelen yaratıcı fikir ve konseptlerin yarıştığı MUSE Creative Awards’ta Altın Ödül almaya hak kazandı.

Uluslararası Reklamcılık Derneği (International Awards Association-IAA) tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 50’den fazla ülkeden 15 binin üzerinde projenin katıldığı organizasyonda, Sensormatic’in yenilenen web sitesi Bilgi Teknolojileri kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.