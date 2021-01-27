TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Sosyal medyadan açıklama yapan Şentop, iddiaların külliyen uydurma ve asılsız olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop açıklamasında şunları söyledi;

TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı”na dair haberler, KÜLLİYEN uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur.



