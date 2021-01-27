Şentop'tan 'milletvekillerine aşı yapılacak' iddialarına yanıt
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddialarının külliyen uydurma ve asılsız olduğunu söyledi.
27 Ocak 2021, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Sosyal medyadan açıklama yapan Şentop, iddiaların külliyen uydurma ve asılsız olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Şentop açıklamasında şunları söyledi;
TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı”na dair haberler, KÜLLİYEN uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur.
BUNLARI DA OKUYUN