Sera Gölü tabanından 180 bin metreküp malzeme çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Trabzon'daki Sera Gölü'nde temizlik çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarıldı" dedi. Yapılan yazılı açıklamada, temizlik çalışmasının, Ankara'dan özel olarak getirilen 2 dragline iş makinası, 2 ekskavatör, 1 yükleyici ve 12 kamyondan oluşan toplam 17 araçlık iş makinası filosuyla yürütüldüğü ifade edildi. Pakdemirli, yaklaşık 37 bin 500 metrekarelik alanda tarama yapıldığının altını çizdi.

Gölün yeniden kirlenmesinin önüne geçilecek

Pakdemirli, "Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarılarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait döküm sahasına nakledildi. Bölge için son derece önemli olan Sera Gölü'nün memba kısmına yapılması planlanan çökeltim havuzunun proje çalışmaları da başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla Sera Gölü'nün yeniden kirlenmesinin önüne geçilecek"

AA



